"Восхваляли фашизм": очевидец бойни украинцев в метро Рима шокирован инцидентом

Злоумышленники не скрывали свои расистские мотивы / Фото: скриншот из видео

Накануне конфликта с индусом двое молодых людей в метро Рима кричали на украинском языке о превосходстве белой расы и о фашизме.

Как рассказал в комментарии InfoResist свидетель происшествия по имени Маурицио, он был в числе тех пассажиров, кто оказывал первую помощь пострадавшим.

"На самом деле нападавших было не двое, а трое, два украинских парня и итальянец, они были пьяны, и они выехали со станции Пирамиде, также как я. Когда они уже поднимались в метро, они были раздражены, кричали, стучали и восхваляли фашизм и Дуче (итальянский титул, который носил Бенито Муссолини, — ред.) а также кричали о превосходстве белой расы (кричали на итальянском языке). Эти двое украинцев начали приставать к парню из Бангладеш с женой, вероятно, они путешествовали, потому что у них был багаж", - поделился подробностями итальянец.

По словам Маурицио, конфликт начался с расистских высказываний в адрес темнокожего пассажира итальянской подземки.

"Их спор начинается с расистских выкрикиваний на украинском языке, парень, естественно, отвечает на своем родном языке, потом украинец начинает на него нападать, парень пытается защитить себя и женщину, которая позже получила травму", — рассказывает он.

Мужчина вспоминает, что женщина пыталась успокоить дебоширов, поскольку говорила с ними на одном языке. Однако один из нападавших сильно ударил украинку.

"Я пытался ее поднять, было видно, что у нее тяжелая травма головы. Я не знаю, чем ей повредили голову, кольцом нападавшего или багажом этой пары из Бангладеш. Потому что это было последнее действие перед моими глазами. Он ударил и спокойно ушел со своим товарищем из Украины", - говорит очевидец.

Маурицио подчеркивает, что наибольшую агрессию проявлял парень, говоривший на украинском языке, а два других были, скорее, наблюдателями. Он вспоминает, что пассажиры вагона метро бросились оказывать пострадавшим первую помощь, поскольку полиции поблизости не было, и карабинеры прибыли на место инцидента лишь спустя десять минут.

Напомним, в пятницу, 2 ноября, двое мужчин, общавшихся на украинском языке, напали на пассажиров поезда в столице Италии Риме.

Позже стало известно, что пострадавшая в потасовке пожилая женщина, которая пыталась заступиться за индийца, - 57-летняя украинка.