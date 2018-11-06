Избиения и запугивание: в Польше украинских заробитчан держали в трудовом рабстве

Украинских заробитчан эксплуатировали в Польше / actual.today

В Вейгеровском уезде Поморского воеводства Польши сотрудниками правоохранительных органов был задержан 42-летний мужчина, использовавший местных жителей и украинцев для выполнения принудительных работ на стройках.

По данным Пограничной службы Польши, жертвами злоумышленника стали 540 человек, которые не получили по меньшей мере 4,5 млн злотых (более 1 млн евро) заработной платы и других выплат.

При этом задержанный через объявления находил для работы на стройках поляков, а также граждан Украины, Беларуси, Грузии и Молдовы. В то же время с работниками не подписывали соглашения или они составлялись на непонятном для них языке, кроме того, у заробитчан отбирали паспорта и другие документы, а зарплату не платили вообще или только ее небольшую часть.

Когда работники напоминали о зарплате, им угрожали депортацией или безосновательно обвиняли в краже, посылая заявления в правоохранительные органы. 42-летний мужчина организовал даже обязательные рабочие собрания, во время которых запугивал, унижал, оскорблял и даже бил работников, передает "Польское радио".

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Злоумышленнику помогали две женщины, которые осуществляли десятки банковских операций между несколькими сотнями счетов для сокрытия источника происхождения средств.

42-летнему мужчине предъявлено обвинение в торговле людьми, за что ему грозит минимум 3 года лишения свободы. Женщин обвинили в отмывании средств. За это предусмотрено наказание до 10 лет заключения.

Напомним, украинская художница Оксана Брюховецкая создала плакаты, на которых нарисовала на 200-гривневой купюре с изображением известной украинской поэтессы и писательницы Леси Украинки женщин, которые уехали на заработки заграницу.