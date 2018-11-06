Коррумпированные бизнесмены и политики используют бандитские методы - The Guardian о смерти Гандзюк

В ЕС обеспокоены беспределом со стороны политиков и бизнесменов / Фото: Укринформ

В Украине за последнее время произошел ряд нападений на общественных активистов, которые нередко заканчивались трагично. Среди наиболее резонансных – убийство ветерана АТО Виталия Олешко и покушение на херсонскую чиновницу Екатерину Гандзюк, которое привело к смерти пострадавшей.

Как пишет пишет The Guardian, гибель Гандзюк спровоцировала протесты в Киеве и ее родном Херсоне, что не осталось незамеченным в ЕС.

Отмечается, что западные политики выразили обеспокоенность ростом насилия в отношении представителей гражданского общества в Украине.

"Нападения на активистов неприемлемы. Лица, виновные в этом порочном преступлении, должны быть привлечены к ответственности", - написал комиссар ЕС Йоханнес Хан.

В британской газете отметили, что запад внимательно следит за расследованием, поскольку никто из пяти задержанных по обвинению в нападении на Гандзюк не является заказчиком.

"Похожие атаки заостряют внимание на давлении, которому подвергаются общественные организации в Украине, где коррумпированных политиков и упорных бизнесменов подозревают в применении бандитских методов для предотвращения нежелательного внимания к совершенным преступлениям", - заключает автор статьи.

Напомним, народные депутаты Украины приняли решение о создании временной следственной комиссии по расследованию нападений на скончавшуюся активистку Екатерину Гандзюк и других общественных деятелей.