Смерть Екатерины Гандзюк: появилась реакция Евросоюза

Екатерина Гандзюк / Цензор.НЕТ

Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Хан прокомментировал сообщение о смерти советницы мэра Херсона, активистки Екатерины Гандзюк.

"Очень опечален новостью о кончине невероятно смелой Катерины Гандзюк. Нападения на гражданских активистов неприемлемы. Преступники (которые совершили) это порочное злодеяние, должны быть преданы суду. Мои мысли связаны с ее семьей и друзьями", - написал Хан в Twitter (цитата по "Интерфакс-Украина").

Советница мэра Херсона Екатерина Гандзюк, которую в июле этого года облили кислотой, умерла в больнице в воскресенье, 4 ноября, на 34-м году жизни. Причиной смерти женщины стал отрыв тромба.

Президент Украины Петр Порошенко подтвердил смерть Гандзюк и призвал правоохранителей "сделать все возможное", чтобы найти виновников гибели активистки.

31 июля Гандзюк облили серной кислотой, когда она шла на работу. Ее госпитализировали в реанимацию областной больницы с более 30% ожогов тела.

Уголовное дело открыли по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины ("Хулиганство"). После того, как дело приобрело широкий общественный резонанс, статью сперва изменили на "Умышленные тяжкие телесные повреждения, совершенные с целью запугивания", затем - "Покушение на убийство с особой жестокостью".

Всего были задержаны пятеро подозреваемых, четверо из которых сознались в причастности к нападению. Трое из них взяты под стражу, двое отпущены под домашний арест.