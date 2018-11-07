Друг Путина потерял должность в Конгрессе США

Дэйн Рорабейкер / eadaily.com

Дэйн Рорабейкер, председатель подкомитета по вопросам Европы, Евразии и новых угроз Палаты представителей США, который активно блокировал любые негативные решения по России, потерял свою должность по результатам промежуточных выборов в Конгресс 6 ноября.

"Рорабейкер известен рассказами о том, что боролся на руках с президентом России Владимиром Путиным и проиграл. Он использовал свою должность для того, чтобы блокировать все усилия, нацеленные на поддержку европейской интеграции и обуздания России", — пишет американское издание "Politico".

Рорабейкер настолько активно поддерживал путинский режим, что в свое время председатель республиканского большинства в нижней палате Конгресса Кевин МакКарти всерьез интересовался у политика, не сидит ли тот "на зарплате" у Кремля.

Так, занимая свою должность в Конгрессе США, Рорабейкер благодушно воспринял ослабление демократии в Турции, однако тут же заблокировал любые обсуждения в Палате представителей, едва лишь речь коснулась действий США по наиболее острым вопросам, которые возникали в американо-европейских отношениях.

В частности, он блокировал обсуждения по аннексии Крыма, российскому вторжению в Украину, наступлению на демократию в Польше и Венгрии и т.д.

Напомним, Республиканской партии, которую представляет нынешний президент США Дональд Трамп, удалось сохранить за собой большинство только в верхней палате − Сенате. При этом Республиканская партия утратила былой контроль над Палатой представителей.

Большинство экспертов считает, что "демократы" после своей победы начнут комплексные расследования по работе Белого дома, включая административные перестановки и эмиграционную политику. Кроме того, наверняка будет запущена новая проверка связей президента Дональда Трампа с РФ.