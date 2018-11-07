"Как финны 100 лет назад": в Финляндии высказались об автокефалии УПЦ

Архиепископ Финляндии Лев поддержал стремление УПЦ к независимости / Фото: Facebook/Петр Порошенко

Предстоятель Финляндской православной церкви архиепископ Лев заявил, что верующие его страны всецело поддерживают предоставление томоса УПЦ.

Такое заявление священнослужитель сделал в рамках встречи с президентом Украины Петром Порошенко. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Украинцы имеют право создать собственную церковь, как имели право финны 100 лет назад", - отметил архиепископ.

Порошенко добавил, что Россия является агрессором, именно поэтому Украина имеет право на поместную церковь, независимую от РПЦ.

В ходе беседы стороны обсудили практическую подготовку до получения Украинской православной церковью Томоса.

Как известно, с 1921 по 1923 год церковь Финляндии находилась в юрисдикции Московского патриархата, а с 1923 года перешла под руководство Константинополя.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что представителям Русской православной церкви (РПЦ) нечего делать в Украине.

В Москве ответили, что в Украине нет представителей "российской церкви", а каноничная Украинская православная церковь (Московский патриархат) поддерживается большинством граждан страны.