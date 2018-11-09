Италия объявила войну "евробляхам": конфискуют машины и штрафуют владельцев

Италия приняла в отношении своих "евробляхеров" довольно крутые меры

Итальянское правительство объявило войну "евробляхам" - в стране ввели штрафы с возможной конфискацией транспортного средства для тех владельцев авто на иностранной регистрации, которые на территории страны управляют им более 60 дней.

Соответствующие нововведения содержатся в недавно принятом законе о безопасности, сообщает итальянское агентство ANSA.

Итальянское правительство такими драконовскими мерами пытается бороться с массовым уклонением итальянцев от уплаты налогов - гражданы страны предпочитают ездить на автомобилях, зарегистрированных за рубежом. Закон будет касаться и иностранных граждан, которые живут и работают в Италии.

Таким образом правительство пытается положить конец уклонениям от уплаты налогов итальянцами, которые ездят на зарегистрированных за рубежом автомобилях. Закон будет касаться также иностранцев, которые живут и работают в Италии.

"Мы включили в закон о безопасности положения, которое запрещает тем, кто проживает в Италии более 60 дней, управлять автомобилями с иностранными номерными знаками", - заявил министр инфраструктуры и транспорта Данило Тонинелли на пресс-конференции.

Министр отметил, что теперь попытка обойти налог обойдется в штраф от 712 евро, а попытка уклониться от уплаты штрафа приведет к конфискации автомобиля.

"Я очень горжусь этой мерой, которая призвана остановить распространенную практику, что наносит ущерб всем нам, отбирает деньги и вредит даже тем многим итальянским компаниям, которые работают должным образом", - заявил министр.

Напомним, 8 ноября, Верховная Рада Украины одобрила во втором чтении и в целом закон №8487, который вводит упрощенную систему растаможки авто на еврономерах.

В тот же день Рада одобрила законопроект №8488, тем самым повысив штрафы для владельцев евроблях.