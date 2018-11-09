Турция начнет серийно производить новейшие танки собственной разработки

Танк Аltay / Анадолу

В Турции оборонное ведомство и прилегающие структуры подписали контракт на производство новейших танков турецкой разработки Altay.

Документ подписали Секретариата оборонной промышленности, Генштаба ВС Турции и компании BMC на церемонии в Анкаре, сообщает Анадолу в пятницу, 9 ноября.

Глава Секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявил, что производство танков Altay снизит зависимость страны от поставок оборонной продукции из-за рубежа.

Ожидается, что Аltay станет ведущей боевой единицей Вооруженных сил Турции на суше и внесет существенный вклад в обеспечение обороноспособности страны.

В соответствии с контрактом, BMC приступит к серийному производству 250 танков. В перспективе в Турции выпустят одну тысячу танков Altay. Проект оценивается в 25-30 млрд долларов, и его планируется реализовать за 20 лет.

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