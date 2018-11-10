В Париже стартуют памятные мероприятия в честь окончания Первой мировой войны

В Париже соберутся лидеры стран, 100 лет назад сражавшихся по обе стороны фронта

В Париже в субботу, 10 ноября, начинаются торжественные мероприятия по случаю 100-летия завершения Первой мировой войны. В двухдневных церемониях примут участие более 60 глав государств и правительств стран Европейского союза и мира.

В Париже 10-11 ноября будет находиться и президент Украины Петр Порошенко. Он проведет ряд двусторонних встреч с мировыми лидерами.

В Париже находится также президент США Дональд Трамп, отметивший свое прибытие постом в Twitter: "Я в Париже готовлюсь праздновать окончание Первой мировой войны. Есть что-то лучше для празднования, чем завершение войны, в частности такой, которая была одной из самых кровопролитных и худших за все время?".

На мероприятиях будет присутствовать и президент РФ Владимир Путин.

Первая мировая война длилась четыре года - с августа 1914 до ноября 1918 годов, в ней участвовали около 40 государств. Четыре года сражений унесли от 9 до 12 миллионов жизней и не менее 20 миллионов оставили искалеченными. По итогам войны рухнуло сразу четыре империи - Российская, Австро-Венгерская, Османская и Второй Рейх.