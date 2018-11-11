В США допустили блокировку "Северного потока-2"

США предрекают "СП-2" неудачу / Reuters

США не исключают возможности того, что российский проект "Северный поток-2" будет напрямую заблокирован.

"Знаете, безусловно, такая возможность существует (шанс на блокировку "СП-2"), и мы говорили об этом в Польше. В Европейском Союзе очень мало стран, которые за это, за "Северный поток-2". Мы выступаем решительно против него - это официальная позиция Соединенных Штатов ", - заявил министр экономики США Ричард Перри, передает УНН.

Кроме этого, Перри пообещал, что "коммерческое использование проекта "Северный поток 2" потерпит неудачу".

"Мы также понимаем, что независимо от того, решат россияне довести до конца его коммерческое использование, он потерпит неудачу - это будет неудача, потому что это коммерчески нежизнеспособен проект - и они могут его все-таки запустить, но мы будем делать все возможное, чтобы предоставить членам Европейского Союза больше Читайте такжеВ Европе десятки политиков призвали Меркель отказаться от "Северного потока-2"возможностей. Это касается не только продажи Соединенными Штатами сжиженного природного газа Европе. Мы поддерживаем Трансадриатический газопровод, который принесет каспийский газ в южную часть Европы", - резюмировал министр.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Европе десятки политиков призвали Меркель отказаться от "Северного потока-2".