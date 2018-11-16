Кризис в Азовском море: Кремль предупредил об ответных мерах

Песков прокомментировал арест 15 иностранных судов в Азовском море

Комментируя арест 15 иностранных судов, которые заходили в закрытые порты аннексированного Крыма, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков допустил, что Москва "примет меры для защиты моряков" в Азовском море.

По его словам, за сложившейся ситуацией в Кремле следят крайне внимательно.

"И в строгом соответствии с международным морским правом, с международным законодательством, конечно, могут приниматься меры для защиты интересов российских мореплавателей и российских юридических и физических лиц", — цитирует RT Пескова.

При этом он утверждает, что украинские суда в Азовском море российскими пограничниками проверяются в соответствии с законом.

Напомним, накануне Слободян заявил, что Украина арестовала 15 иностранных судов, которые заходили в закрытые порты аннексированного Крыма.

В ответ российский сенатор Франц Клинцевич выступил с угрозой "буквально в минуты" перекрыть Азовское море для прохода украинских кораблей.

В свою очередь российский сенатор Олег Морозов назвал ситуацию на Азове "настоящей войной", которую объявили России. РФ может перекрыть любые возможности для украинских торговых судов, заявил он.

В Госпогранслужбе Украины уже рассказали о переброске РФ морских сил на Азов. В ответ ГПСУ также усиливает присутствие на Азовском море.