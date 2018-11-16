Евросоюз стоит на пути введения санкций против Венгрии - Арьев

16 ноября 2018, 23:56

Он добавил, что раздорами между ЕС и Венгрией стоит воспользоваться Украине.

Арьев
Арьев уверен, что Украина может воспользоваться ситуацией / 112.ua

Европейский союз может ввести против Венгрии санкции - за принятие законов, направленных против развития гражданского общества.

"В Венгрии очень серьезные проблемы внутри Евросоюза, с Брюсселем. Из-за очень антидемократических законов, которые приняли венгерские власти, в частности против гражданского общества, против университета Сороса, общественных организаций и не только. Сейчас ЕС стоит на пути к введению санкций против Венгрии", - в эфире "Прямого" заявил вице-президент ПАСЕ, председатель постоянной делегации ВР в Ассамблее Владимир Арьев.

Он добавил, что раздорами между ЕС и Венгрией стоит воспользоваться Украине.

"Мы должны максимально усилить работу с Евросоюзом и НАТО для того, чтобы соответствующий фидбэк уже уходил от нас. Чтобы с ними (Венгрией - ред.) разговаривали их партнеры, которыми они прикрываются", – считает Арьев.

Читайте такжеСудебный кризис: как Румыния, Польша и Венгрия откалываются от ЕвросоюзаНапомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о том, что с действующей украинской властью невозможно достичь договоренности. При этом он выразил надежду, что после президентских выборов в 2019 году с властью Украины будет легче договариваться.

Отметим, что отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия Верховной Радой нового закона об образовании в 2017 году. Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, проживающих в Украине, из-за положения закона об образовании, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Кроме того, в сентябре в интернете появилось видео, на котором украинцам предоставляют венгерское гражданство с просьбой не сообщать об этом властям. Люди на видео на фоне венгерского флага зачитывали текст присяги гражданина Венгрии. Затем венгерский дипломат призвал их скрывать от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства.

4 октября консул Венгрии в Берегово был объявлен персоной нон грата, в ответ Венгрия заявила о высылке украинского консула.

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