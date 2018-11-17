"Усвоит урок": в Сенате США заявили, что Россия пожалеет о вторжении в Украину

Сенате США заявили, что Россия пожалеет о вторжении в Украину / 112.ua

Сенатор США от Республиканской партии Роджер Уикер заявил о том, что россияне со временем поймут, что вторжение в Украину не было в их интересах.

Вскоре российский народ "усвоит урок", подчеркнул он во время Парламентской ассамблеи НАТО в Канаде, передает Укринформ.

"Что касается больших вопросов, то у всех членов есть понимание. Все согласны, что России надо дать отпор. Мы едины в том, что захвату Восточной Украины и Крыма необходимо противостоять", - отметил сенатор.

Он выразил надежду, что россияне со временем поймут, что вторжение в Украину не было в их интересах и напомнил, что через поколение после того, того, как тела погибших вернулись из Афганистана в Россию, россияне осознали, что допустили ужасную ошибку, совершив вторжение в Афганистан.

"Тем не менее, если в определенный момент времени российские матери и отцы смогут выучить этот урок, для самих россиян будет значительно лучше", - добавил Уикер.

Напомним, ранее госсекретарь США Майк Помпео в беседе с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным заверил в серьезности намерений американской стороны помочь Киеву в борьбе с российской агрессией.

В ответ член комитета Совфеда России по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил о том, что слова госсекретаря США Майка Помпео о помощи Украине исходят из стратегии Вашингтона по противодействую России.