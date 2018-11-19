Следующей сценой стратегического противостояния станет Арктика - НАТО

Россия укрепляется в Арктике / nr2.com.ua

Парламентская Ассамблея НАТО выражает свое резкое недовольство наращиванием российских сил в Арктике.

"Ассамблея разочарована масштабом российского военной присутствия в Арктике, в том числе модернизацией Северного флота, созданием военной инфраструктуры в регионе, развертыванием средств запрета доступа, существенным увеличением активности авиации и подводных лодок на границах Альянса", – говорится в проекте резолюции Парламентской ассамблеи НАТО "Безопасность и сотрудничество на крайнем севере", сообщает "Укринформ".

В ПА НАТО также добавили, что Арктика может превратиться в следующее "поле стратегического противостояния".

Читайте такжеРоссию обвинили во взломе системы GPS на учениях НАТО в Норвегии"Ассамблея обеспокоена тем, что, хотя угроза вооруженного конфликта в Арктике остается низкой, возможное перетекание напряжения между РФ и союзниками по НАТО, а также все большее вовлечение Китая могут сделать Арктику ареной стратегического противостояния", – говорится в проекте документа.

Ранее на ПА НАТО Украина предоставила доклад о российских ЧВК в Сирии и Донбассе.