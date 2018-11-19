У "Абрамса" есть большое преимущество перед "Арматой" - The National Interest

Несмотря на свой внушительный внешний вид, на поле боя "Армата" уступит "Абрамсу" / warfiles.ru

Основные боевые танки США M1 Abrams имеют преимущесто перед российскими новыми ОБТ Т-14 "Армата", располагая системой геопозиционирования тактической обстановки, превосходящей возможности российских разработок.

На танках США устанавливается система BFT (Blue Force Tracking); она позволяет в режиме Real-Time (реального времени) отслеживать местонахождение дружественных бронетехники и персонала на стационарных объектах, а также задействовать интерактивные возможности для прогнозирования ситуации на поле боя, пишет The National Interest.

Российские аналоги, отмечает издание, гораздо скромнее. Издание полагает, что установленные в "Арматах" и работающие в связке цифровой комплекс радиосвязи Р-168 "Акведук" и система определения местоположения подвижных объектов "Азимут" предоставляют российским танкам "ограниченные возможности" и "лишены той гибкости, которую получили американские военные".

Читайте такжеТурция начнет серийно производить новейшие танки собственной разработкиПричина этого, предполагает The National Interest, кроется в серьезной недоукомплектованности российской техники подобными системами, тогда как оснащение аппаратурой типа BFT для современных боевых танков не менее важно, чем мобильность и прочная броня.

"Похоже, что Соединенные Штаты сохраняют значительное преимущество в этой области; большинство российских танков даже не оснащено "Азимутом", имеют намного меньше устройств считывания данных и передовых систем спутниковой связи", - пишет издание.

Ранее стало известно, что известный множеством скандалов вокруг себя российский новый танк Т-14 "Армата" получил на вооружение новую ракету, у которой бронепробиваемость вдвое превышает толщину брони последних модификаций американского основного танка M1 Abrams.

Т-14 - российский танк на тяжелой гусеничной платформе "Армата". Машина получила необитаемую башню и новейшие бортовые системы. С самого начала танк оказался связан со множеством скандалов - так, утверждалось, что российские инженеры просто довели до ума разработку, которую УССР вела 30 лет назад.

Сам танк оказался настолько дорогим и сложным, что ВС РФ отказались от массовой постановки его на вооружение.

Ранее "Главред" сообщал, что в апреле 2015-го на репетиции парада в Москве дважды сломался новейший российский танк.

Также напомним, что в мае 2015-го "Армата" заглохла прямо на Красной площади.