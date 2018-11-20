Будапешт обвинил Киев в игнорировании предложений по защите венгерского меньшинства

Петер Сийярто / УНИАН

Украина не дала ответа на венгерские предложения по защите венгерского меньшинства на Закарпатье, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, он изложил свои предложения во время последней встречи с главой МИД Украины Павлом Климкиным.

"В прошлый раз я передал проект соглашения моему коллеге - министру Павлу Климкину. И я предложил сделать взаимные обязательства, чтобы избежать каких-либо решений, которые могут привести к ассимиляции, привести к изменению состава национальностей в отдельных районах, привести к ограничению использования родного языка определенными группами и т.п. Еще не было ответа", - подчеркнул Сийярто во время пресс-конференции в Брюсселе после заседания Совета Европейского Союза на уровне министров иностранных дел стран-членов ЕС.

При этом Сийярто добавил, что Венгрия продолжит блокировать заседания Комиссии Украина-НАТО, но не против участия украинского министра иностранных дел Павла Климкина в формате совместной встрече стран-членов с Грузией и Украиной.

Читайте такжеКак Украина поставила Венгрию на место

Он также рассказал о своей последней встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Я сказал ему, что, к сожалению, мы не можем снять наше вето, когда речь идет о встрече Комиссии Украина-НАТО, поскольку нет постепенного прогресса", - резюмировал Сийярто.

Ранее в Министерстве иностранных дел Украины заявили, что венгерские дипломаты исказили информацию о цели прибытия 16 ноября в ведомство посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто.

Недавно сообщалось о том, что посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто вызвали в Министерство иностранных дел Украины в связи с последними высказываниями премьер-министра этой страны Виктора Орбана.