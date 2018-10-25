Венгрия в Брюсселе заявила об ухудшении отношений с Украиной

Сийярто обвиняет в ухудшении отношений Украину / фото: ТСН.ua

Отношения Венгрии и Украины ухудшились, так как украинское правительство отказывается вносить необходимые правки в законы про образование и язык, заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто заявил после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе, сообщается на сайте правительства Венгрии.

Сийярто обвинил Киев в осознанном ущемлении венгерского национального меньшинства; в частности, заявил он, новый закон о языке "лишает национальные общины права пользования родным языком в культуре, средствах массовой информации и самоуправлении, образовании".

"Понятно, что при таких условиях мы не можем утвердить проведение совещания министров иностранных дел на уровне Совета НАТО-Украина", - резюмироввал он.

Разблокирование совещаний комиссии Украина-НАТО возможно лишь при внесении украинским правительством правок в два закона, в которых в Венгрии видят угрозу венгерскому нацменьшинству, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии, добавил Сийярто.

Читайте также"Коммунистическо-фашисткие методы": в Венгрии отличились новым эксцентричным заявлением по поводу Украины"По словам министра, Столтенберг спросил, можно ли воспринимать всерьез обязательства Украины по НАТО, если Киев не выполнил простых условий, которые были известны еще год назад", - утверждается в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине создадут новую "трансграничную" должность для Закарпатья.

Отношения между Киевом и Будапештом обострились 19 сентября после того, как украинские СМИ опубликовали видео, на котором сотрудники консульства Венгрии в городе Берегово Закарпатской области Украины выдают местным жителям некие документы. Перед их получением украинцы приносили клятву на фоне венгерского флага.

Ранее Климкин заявлял о том, что допускает уголовное наказание для украинцев за второй паспорт.

В свою очередь официальный Будапешт обвинил Киев в желании изменить этнический состав Берегово.