"Духовник не сдержал слезы": в Москве отпели Евгения Осина, опубликовано видео

Евгения Осина отпели в московском храме / @onlinekpru

Во вторник, 20 ноября, в столице Российской Федерации Москве отпели известного исполнителя — Евгения Осина.

Отпевание проходило в храме иконы Божией матери "Знамение" в Аксиньине (Знаменская церковь), написал в Instagram продюсер Андрей Разин, который организовал похороны певца.

"Прошло отпевание Жени Осина… Духовник Жени, проводивший обряд отпевания, отец Алексей, не смог сдержать слез", — отметил он.

Напомним, Евгений Осин умер 17 ноября в своей московской квартире. Исполнитель страдал от цирроза печени и нервного истощения. Певца планировали похоронить в Москве 20 ноября на Троекуровском кладбище.