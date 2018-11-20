Немало людей, много цветов: в Москве похоронили Евгения Осина, опубликовано видео

В Москве похоронили Евгения Осина / instagram.com/razin_andrei_lm

Во вторник, 20 ноября, в столице Российской Федерации Москве похоронили известного певца — Евгения Осина.

Евгений Осин был похоронен на Троекуровском кладбище, написал в Instagram продюсер Андрей Разин, который организовал похороны.

Продюсер также опубликовал видео с кладбища. На ролике видно, что на похоронах было немало людей, в гроб к телу певца положили много цветов.

"Вот и все… Нет больше с нами Женечки Осина…", — подписал ролик продюсер.

Напомним, Евгений Осин умер 17 ноября в своей московской квартире. Певец страдал от цирроза печени и нервного истощения. Исполнителя 20 ноября отпели в Москве в храме иконы Божией матери "Знамение" в Аксиньине (Знаменская церковь).