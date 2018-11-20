"Фантастические твари" украли": фильмы из мира Гарри Поттера обвинили в плагиате советских фильмов

Персонажи фильма "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда" / Digital Spy

В России, в Тувинском институте гуманитарных и прикладных исследований ученые обнаружили якобы заметные сюжетные сходства новой киноленты "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда" (своеобразной предыстории фильмов о Гарри Поттере) и двух легендарных советских подростковых кинокартин.

С помощью своего программного обеспечения — комплекса "Антиплагиатор" — исследователи пришли к выводу, что вторая часть франшизы "Фантастические твари" имеет ряд целый заимствований, сообщает портал "Российская газета". Сильнее всего "пострадали" фильмы режиссера Павла Арсенова о приключениях Алисы Селезневой, поставленных по книгам Кира Булычева — "Гостья из будущего" (1985) и "Лиловый шар" (1987). Главную роль в обеих картинах сыграла Наталья Гусева.

"Можно констатировать не только почти полное совпадение сюжетов, в которых плохие парни, способные менять внешность, стремятся к мировому господству, завладевая некими артефактами и поддержкой сторонников, а хорошие волшебники им противостоят", — заявил заместитель директора научного учреждения Евгений Гарин.

Кроме того, в роли могущественного артефакта в "Гостье из будущего" выступает миелофон — прибор, с помощью которого можно читать мысли. Во второй части голливудской франшизы мысли читаются без гаджета, с помощью магических способностей одного из персонажей — девушки-телепата Куини.

Напомним, ранее сообщалось о том, что звезда "Фантастических тварей" поразил провокационной фотосессией в откровенном белье.