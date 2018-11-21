"Россия — против всех": журналист рассказал о Четвертой мировой войне

Четвертая мировая — это гибридная война России против всего мира, полагает журналист / УНИАН

Российский журналист, член Конгресса российской интеллигенции Валерий Отставных считает, что мире уже идет Четвертая мировая война.

Третьей мировой была "холодная война", и Россия ее проиграла, рассказал журналист в интервью "Обозревателю".

"…сейчас идет Четвертая — гибридная война РФ против всего мира. Где-то она идет горячее — это Сирия и Донбасс, где-то она идет на пропагандистском уровне — это страны Балтии и Европы, посмотрите на Германию, которая совершенно зомбирована", — добавил собеседник.

По его словам, в ФРГ обожают и уважают российского президента Владимира Путина. "Это война (гибридная — Ред.) с помощью кибертехнологий… Россия ведет террористическую войну, она поддерживает террористические режимы по всему миру", — подчеркнул Отставных.

Читайте также"Страна заражена": журналист поставил диагноз России"Кстати, помимо американских санкций против РФ, есть одна серьезная угроза — Россия может быть признана мировым сообществом спонсором терроризма, а это еще более усугубит положение страны на международной арене…", — сказал он.



Ранее Валерий Отставных выразил мнение, что РФ заражена вирусом шовинизма и реваншизма. Журналист полагает, что вокруг государства нужно создать санитарный кордон.

Справка. "Холодная война" — политологический термин, которым называют период глобального геополитического, военного, экономического и идеологического противостояния между СССР и его союзниками — с одной стороны, а также США и их соратниками — с другой, с 1946-го по 1991-й год. Конфронтация не была войной в международно-правовом смысле.