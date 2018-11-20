"Страна заражена": журналист поставил диагноз России

Россия заражена вирусом шовинизма и реваншизма, сообщил журналист / Reuters

Российский журналист, член Конгресса российской интеллигенции Валерий Отставных считает, что РФ заражена вирусом шовинизма и реваншизма.

Вокруг России нужно создать санитарный кордон, рассказал журналист в интервью "Обозревателю".

"Знаете, как в американских фильмах, когда в каком-то городе обнаруживают страшный вирус, то территорию огораживают забором, ставят солдат по контуру и никого не выпускают, туда заходят бригады — смотрят, кого можно спасти…", — отметил собеседник.

По его словам, сейчас подобную границу создала Литва и Польша. "К сожалению, Украина это делает в недостаточной степени, а вот Эстония и Латвия — это уже проблемные страны в этом смысле", — добавил Отставных.

"Германия, Франция очень проблемные, Италия… Вы заметили, где покупают виноградники и строят замки российские олигархи? В Италии и Испании. Это раздолье для русской мафии и отмывания денег", — сказал он.

Читайте такжеСавченко рассказала о боли Путина"Испания и Италия — это страны, которые легли под Путина (российского президента Владимира Путина — Ред.). Они, конечно, пытаются как-то сохранить хорошую мину при плохой игре, но долго это не продлится", — подчеркнул журналист. Ранее бывший советский разведчик, сокурсник Владимира Путина по институту КГБ Юрий Швец говорил, что президент РФ является "могильщиком" страны, который виртуозно справляется со своей задачей.