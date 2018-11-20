В Москве авиалайнер сбил человека и улетел

Шереметьево / svo.aero

Во вторник, 20 ноября, в московском аэропорту "Шереметьево" произошло необычное ДТП - пассажирский авиалайнер раздавил человека на взлетной полосе.

Трагедия произошла с рейсом Москва - Афины, который стартовал сегодня вечером - в 20:10 (19:10 по киевскому времени).

Во время взлета экипаж сообщил диспетчеру, что самолёт, по ощущениям, столкнулся с "неизвестным предметом". "Предметом" оказался мужчина - спасти его не было ни единого шанса. Как он попал на поле, остается загадкой.

"Интерфакс" сообщает, что рейс не был отменен, поскольку системы самолета не сигнализировали о повреждениях - хотя изначально рейс требовали вернуть обратно.

Читайте такжеНа Керченском мосту произошло масштабное ДТП, опубликовано видеоПри этом на летное поле были отправлены сотрудники авиационной безопасности для инспекции взлетно-посадочной полосы.

"По прибытии на место они доложили об обнаружении человеческих останков", - отметил источник, добавив, что установить личность погибшего теперь возможно только с помощью экспертизы ДНК.

Ранее в Шереметьево молния "прострелила" два самолета, шедших на взлет во время грозы. К счастью, никто не пострадал.