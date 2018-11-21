Стала известна участь путинского генерала в Интерполе

Вице-президент Интерпола Александр Прокопчук / МВД РФ

Глава Нацбюро Интерпола МВД РФ Александр Прокопчук продолжит работу в организации в качестве вице-президента.

Об этом заявила спикер российского МВД Ирина Волк, передает ТАСС.

"В последний день работы Генассамблеи прошли выборы в руководящие органы Интерпола. Александр Прокопчук участвовал в них в качестве кандидата. По результатам голосования новым президентом организации стал Ким Чон Ян из Южной Кореи. В свою очередь начальник НЦБ Интерпола МВД Александр Прокопчук продолжит деятельность на посту вице-президента Интерпола от Европы", - приводит агентство слова Волк.

Она отметила, что его работа "как и раньше, будет сосредоточена на укреплении позиций Интерпола в международном полицейском сообществе и повышении эффективности деятельности организации".

Ранее сообщалось, что yовым президентом Интерпола избран представитель Южной Кореи Ким Чон Ян. Голосование, в котором участвовали 194 страны-участницы организации, прошло на 87-й сессии генеральной ассамблеи организации в Дубае.

Прокопчук с 2011-го возглавляет Национальное центральное бюро Интерпола МВД Российской Федерации, а с 2016-го является вице-президентом международной организации уголовной полиции.

Экс-президент Интерпола Мэн Хунвэй в конце сентября пропал в Китае. Он поехал в отпуск и не вернулся. Супруга Хунвэя подала заявление в полицию Франции об его исчезновении.

Позднее в Интерпол пришло заявление Хунвэя, в котором он сообщил о своей отставке. По данным СМИ, после прилета Хунвэя в Китай он был задержан правоохранителями по подозрению в коррупции.