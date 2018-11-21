"Говорил на украинском языке". Журналист рассказал о предсмертных словах Кобзона

Иосиф Кобзон / УНИАН

Одиозный советский/российский эстрадный певец Иосиф Кобзон, находясь при смерти, говорил на украинском языке.

Такую информацию в рамках проекта "Зе Интервьюер" озвучил Дмитрий Гордон − украинский журналист, известный своей многолетней дружбой.

"Иосифа Кобзона я очень люблю. Не любил, а люблю. И он любил меня, не могу сказать "любит". Это были очень близкие отношения, очень доверительные. Это грандиозный человек был, грандиозный по размаху, масштабу личности, по системности, человеческим качествам. Я таких людей больше, наверное, не видел. А видел я очень многих", − сказал журналист

Читайте также"Бог покарает тебя": болезнь Кобзона связали с проклятием его первой женыПо словам Гордона, их дружбе не особенно помешала активная прокремлевская позиция и антиукраинские публичные заявления Кобзона. Сам журналист полагает, что певец не разобрался в ситуации и доверился идейности террористических группировок "Л/ДНР".

"Говоря о том, что произошло после начала войны, он (Кобзон - "Главред") не разобрался. Он отстал. Он был очень наивным человеком. Он был пророссийский человек, любил комсомол, партию, любил комсомольский строй, Советский Союз, КПСС, он хорошо относился к Ленину и Сталину − у нас было много споров на эту тему", − объяснил Гордон.

Журналист по сей день хранит в телефоне SMS-сообщение от сына Иосифа Кобзона Андрея. "Мама (супруга певца Нелли - "Главред") передает благодарность за поддержку, и хотела рассказать тебе по секрету, что когда в последние дни папа был в бреду, он со всеми разговаривал на украинском языке", - процитировал сообщение Гордон.

Напомним, Иосиф Кобзон умер 30 августа 2018 года - после многолетней борьбы с онкологическими заболеваниями.