В Кремле ответили на протест Украины из-за визита Путина в Крым

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Официальная Москва не приняла протест Киева из-за визита президента РФ Владимира Путина в аннексированный Крым.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Этот протест мы не принимаем", - приводит агентство слова Пескова.

Накануне МИД Украины выразил протест и направил ноту РФ в связи с поездкой Владимира Путина в Крым. В свою очередь, президент Петр Порошенко назвал визит "брутальным нарушением международного права".

В пятницу, 23 ноября, президент Путин прибыл в аннексированный Крым на заседание президиума Госсовета по реализации майского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

Госсовет пройдет в крымском курортном комплексе "Мрия", который находится под санкциями США, введенными 8 ноября в адрес девяти юридических и трех физических лиц из-за аннексии Крыма и ситуации на Донбассе.