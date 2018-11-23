В Кремле ответили на протест Украины из-за визита Путина в Крым

Москва не приняла ноту украинского МИДа.
Официальная Москва не приняла протест Киева из-за визита президента РФ Владимира Путина в аннексированный Крым.
Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.
"Этот протест мы не принимаем", - приводит агентство слова Пескова.
Накануне МИД Украины выразил протест и направил ноту РФ в связи с поездкой Владимира Путина в Крым. В свою очередь, президент Петр Порошенко назвал визит "брутальным нарушением международного права".
В пятницу, 23 ноября, президент Путин прибыл в аннексированный Крым на заседание президиума Госсовета по реализации майского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".
Госсовет пройдет в крымском курортном комплексе "Мрия", который находится под санкциями США, введенными 8 ноября в адрес девяти юридических и трех физических лиц из-за аннексии Крыма и ситуации на Донбассе.