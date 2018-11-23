Украина и Словакия договорились вместе противодействовать "Северному потоку-2"

Президенты двух стран вместе будут "душить" СП-2 / Reuters

Украина и Словакия договорились координировать свои усилия по недопущению строительства российского проекта "Северный поток-2", рассказал резидент Украины Петр Порошенко на совместном брифинге с президентом Словакии Андреем Киской.

"Мы провели переговоры по координации наших усилий по недопущению строительства абсолютно политически мотивированного российского проекта "Северный поток-2". И констатируем, что мы имеем абсолютно общую позицию по этому проекту, и в дальнейшем мы имеем твердые намерения координировать свои действия", - заявил Порошенко, передает УНН.

Читайте такжеНа ассамблее НАТО охарактеризовали последствия "Северного потока-2" для УкраиныРанее глава Минэнерго США Рик Перри заявил, что Вашингтон будет продолжать противодействовать реализации проекта и готов предложить помощь Украине. ​

Президент Украины Петр Порошенко указал, что в ходе общения с главой американского Минэнерго была отмечена необходимость воспрепятствования строительству Северного потока-2.

Позже госсекретарь США Майк Помпео по итогам встречи с главой МИД Украины Павлом Климкиным анонсировал совместную с Украиной работу по остановке строительства газопровода СП-2.