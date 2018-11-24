В Польше трезубец на авто украинца спровоцировал уголовное дело

Красный на черном фоне тризуб оказался в Польше вне закона / Фото: Facebook/Иван Кульчицкий

В польском городе Перемышле преподаватель Львовской политехники Иван Кульчицкий стал фигурантом уголовного дела, поскольку ездил по улицам города на автомобиле с гербом Украины.

Как пишет Nowiny24.pl, житель Перемышля Томаш "осуществил гражданское задержание автомобиля на украинской регистрации".

Гражданин Польши обвинил украинца в том, что тризуб на машине был не традиционным, а красным на черном фоне. Рядом также был наклеен герб города Львова.

Издание сообщает, что Кульчицкий по требованию поляка отказался снять наклейку со своего автомобиля Nissan Juke и уехал. Однако мужчина догнал украинца и вызвал полицию.

"Вызвали местную полицию, для которой ситуация стала определенным "менингитом", ведь есть явное нарушение всех дорожных правил со стороны их гражданина, а с другой стороны этот гражданин предъявляет нам обвинение в преступлении согласно нового варианта польского закона о запрете тоталитаризма, по которому якобы запрещается и определенная украинская символика", - написал об инциденте Кульчицкий в Facebook.

Полиция допросила участников инцидента. И украинец по требования правоохранителей наклейку-таки снял. Стражи порядка его отпустили, однако инициировали уголовное производство. Кульчицкий, в свою очередь, также обратился в полицию, в консульство, и готовит ноту протеста в украинское МИД.

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