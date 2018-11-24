Волонтер спрогнозировал, когда Россию ждет полноценный распад

Карта вероятного распада России / BusinessViews

Известный волонтер и ветеран АТО Мирослав Гай дал собственный прогноз о перспективах возможного распада России и вероятных последствий такого события для Украины.

"Путин установил диктаторский режим и на все ключевые государственные должности расставил силовиков. Почти каждый второй такой чиновник - это бывший сотрудник ФСБ или силового органа. А когда государство стратегически нацелено не на экономическое, научное и культурное развитие, а на войну или агрессивную оборону, когда государство противопоставляет себя всему миру, оно не может существовать - оно ​​просто неконкурентоспособно. И любое такое государство ждет распад", - высказался он.

Читайте также"Путину подпалили хвост": эксперт объяснил, как Кремль приближает распад РоссииПричем, по мнению Гая, распад Российской Федерации наверняка состоится в ближайшей исторической перспективе."В свое время Римская империя распадалась более трехсот лет, но учитывая, что в современном мире все процессы ускоряются, Российская Федерация распадется гораздо быстрее. Еще при нашей с вами жизни[...] Распад Российской Федерации, если он произойдет в течение ближайших 10-20 лет, будет гораздо более болезненным, чем распад Советского Союза", - полагает волонтер.

Как думает Гай, особую опасность для Украины будет составлять вспыхнувшая после распада России гражданская война. "Это - угрожающая ситуация и для Украины, потому что гражданская война рядом с границей означает и беженцев, и контрабанду, и наркотрафик, и неконтролируемый трафик оружия[...]. Если большой шкаф падает, это чувствуют все в доме", - подытожил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что экс-советник Путина назвал территории, которые покинут состав России.