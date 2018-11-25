Экс-депутат Госдумы раскрыл, благодаря чему Путин удерживается у власти

В РФ Владимир Путин удерживается у власти благодаря зачистке конкурентов, полагает экс-депутат Госдумы / Reuters

Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев считает, что президент Российской Федерации Владимир Путин удерживается у власти только благодаря зачистке всех возможных конкурентов.

В политике ситуация меняется тогда, когда люди начинают чувствовать альтернативу, рассказал экс-депутат Обозревателю.

По его словам, в РФ Кремль не пытается сказать, что "мы тут самые лучшие", Путин никогда не говорит "я самый замечательный", он всегда говорит — "другие хуже", и всячески старается это доказать.

"…с помощью уголовных дел, компромата, черного пиара, стравливания оппозиции друг с другом, самых разнообразных чекистских методов. Он просто стремится сделать так, чтобы все остальные выглядели ниже него", — добавил собеседник.

Читайте такжеНазван самый страшный сон Путина по Украине"Сколько времени Путину удастся так держаться — большой вопрос. Я думаю, что если он хочет остаться у власти, ему перед следующими выборами надо делать что-то очень радикальное", — заявил Пономарев.

Ранее главный редактор независимого общественно-политического канала Sotnik-TV, российский журналист, писатель, публицист Александр Сотник говорил Главреду, что среднестатистический россиянин разлюбил Владимира Путина, любовь ушла и помидорчики увяли.