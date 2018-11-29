"Два разных вопроса". Немецкий министр "развел по углам" конфликт РФ с Украиной на Азове и "Северный поток-2"

Трубы "Северного потока-2" / РИА Новости

Глава Министерства экономики Федеративной Республики Германия Петер Альтмайер призвал российские власти в кратчайшее время освободить украинских моряков, взятых в плен во время вооруженного столкновения в Азовском море.

Соответствующее сообщение опубликовал портал "Немецкая волна". Как считает Альтмайер, официальному Берлину стоит настоят, чтобы "после этого инцидента в Азовском море, РФ освободила военные суда и их команды и вернулась к нормальным переговорам".

Кроме того, чиновник категорически отверг мнение о том, что поддержка Германией строительства газопровода "Северного потока-2" (проекта российского газового монополиста "Газпрома") сводит на нет все усилия бундескацлерин Ангелы Меркель по урегулировании конфликта на Донбассе и снижении градуса напряжения между Украиной и Россией.

"Это два абсолютно разных вопроса", − подытожил Альтмайер.

Напомним, ранее сообщалось о том, что евродепутат предложил из-за агрессии России на Азовском море запретить "Северный поток-2".