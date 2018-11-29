"Он не Зоя Космодемьянская": в России хотят повесить на украинского водителя теракт

Олег находится в российской тюрьме уже полгода / Фото: Facebook/Наталья Чабан

Украинка Наталья Чабан, жена незаконно задержанного в РФ водителя рейсового автобуса Винница-Москва Олега Чабана, уверяет, что российские правоохранители "сломили" ее супруга и вынуждают признаться в контрабанде и подготовке теракта.

"Скоро мы вас всех спасем". Так мне вчера сказал следователь ФСБ России после того, как я не захотела уговорить своего мужа признаться в том, чего он не делал", - написала женщина в Facebook.

Наталья утверждает, что российские следователи в контексте дела ее мужа говорят обо всей Украине. Она с горечью отмечает, что ее муж отказывался давать лжесвидетельства, однако сейчас уже "почти сломлен".

"Как сказал мне следователь, Олег не - Зоя Космодемьянская, давления (читай - пыток) не выдержит. И хотя у них до сих пор, за шесть месяцев следствия, так и не появилось доказательств, никаких доказательств его вины, они хотят, чтобы Олег признался в контрабанде и подготовке теракта", - написала Наталья.

Женщина сознается, что россияне заставляют ее уговорить мужа признать себя контрабандистом и террористом. Наталья не сомневается в дальнейших пытках со стороны следователей в отношении ее супруга.

/ Фото: Facebook/Наталья Чабан

Как известно, в автобусе Олега Чабана среди пассажирского багажа, к которому сам водитель не имел никакого отношения, нашли оружие.

Напомним, специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер считает, что в Российской Федерации украинского режиссера Олега Сенцова лишили свободы, чтобы нейтрализовать как политического противника.