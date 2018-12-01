Британские военные показали тренировки украинских солдат

Британцы обучают борьбе с сепаратистами / Фото: forces.net

Военные из 3-го батальона RIFLES Вооруженных сил Великобритании вместе с коллегами из других стран обучают украинских военнослужащих мастерству противостояния сопернику.

Как сообщает Forces Network, британские военные проводят курсы в рамках учебно-тренировочной операции Orbital.

Союзники НАТО приняли решение обучать украинский бойцов после агрессии России в Керченском проливе. Отмечается, что мастерство украинцы смогут применить во время противостояния сепаратистам. Британцы намерены передать ученикам свой опыт.

"Они с большим энтузиазмом, хотят учиться, и они хорошо взаимодействуют с нами. Я думаю, что они действительно довольны тем, чему мы их учим", - рассказывает британец.

"Мы определенно можем обеспечить им очень хорошую подготовку", - делится его коллега.

Напомним, генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) объявил о старте цикла масштабных сборов с участием резервистов и военнообязанных украинцев.