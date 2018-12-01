В России пригрозили таранить корабли НАТО в Керченском проливе

В РФ грозят таранить корабли НАТО / mil.ru

Россия будет таранить корабли НАТО, которые могут появиться в Керченском проливе, заявил посол России в ЕС Владимир Чижов.

"Теоретически они могут подойти с дружеским визитом с согласия России и Украины. Но я с трудом представляю, что Россия даст согласие на такой визит.

Они (корабли) не пройдут. Да и я уверен, что в НАТО не настолько глупы, чтобы совершать такие опасные, рискованные действия", — подчеркнул российский дипломат в интервью euractiv.com.

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Напомним, ранее генеральный секретарь немецкого Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила о том, что российским судам, следующим из Азовского моря, могут заблокировать вход в европейские и американские порты.

Как известно, командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко заявил о том, что Украина обратится к мировому сообществу по поводу закрытия для России Босфорского пролива.