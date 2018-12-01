Упраздненный Константинополем "русский экзархат" отказался от самороспуска

Российские представители в Стамбуле считают, что патриарх Варфоломей не учел их мнение / Фото: stopoikumena.ru

Архиепископ Хариупольский Иоанн, который возглавлял в Западной Европе архиепископство РПЦ, упраздненного на этой неделе Синодом в Стамбуле, намерен и далее управлять экзархатом, несмотря на решение Константинополя.

"Следует уточнить, что в каноническом плане архиепископ Иоанн как руководитель архиепископии не просил об отмене статуса экзархата или о его собственной отставке. Поэтому он по-прежнему в полной мере отвечает за пастырское служение русских православных церквей в Западной Европе", - цитирует заявление совета архиепископии Интерфакс.

В документе отмечается, что по причине своего неожиданного характера решение стамбульского Синода требует "глубокого размышления", и для того, чтобы ответить на это решение, главе экзархата нужно посоветоваться с духовенством и мирянами.

Иоанн намерен собрать священнослужителей экзархата на пастырское собрание, затем будет созвана генеральная ассамблея экзархата, в которой примут участие как священнослужители, так и светские делегаты. На основе итогов мероприятия архиепископ даст Варфоломею ответ, необходимо ли упразднять экзархат.

"В силу своего укоренения в западноевропейских обществах архиепископия ассимилировала некоторые элементы западной культуры, в том числе приверженность демократическим ценностям, основным правам человека и свободе каждого человека, а также принципу разноречивого обсуждения до принятия любого решения", - сказано в документе.

Как ранее сообщалось, Вселенский патриархат принял решение о роспуске архиепископства Русской православной церкви в Западной Европе.