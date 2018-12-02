Журналисты-шпионы РФ в Британии: появилась реакция российского посольства

Посольство РФ в Британии / Google Maps

Посольство России в Британии возмутилось публикацией британскими СМИ личных данных российских пропагандистов, которых обвинили в шпионаже.

В дипломатическом ведомстве России считают, что публикация персональных данных российских журналистов "ставит под угрозу безопасность российских граждан", говорится в заявлении посольства России в Великобритании.

Представители России назвали "созданием помех" со стороны Британии инцидент, когда работников российского пропагандистского "Первого канала" заметили вблизи британской военной базы.

"Многие наши журналисты жалуются на проблемы с визами, закрытие счетов в британских банках, а также встречаются с многочисленными необоснованными упреками контролирующих органов",– заявляют в российском посольстве, добавив, что обвинения в шпионаже "безосновательны".

При этом в посольстве сослались на выданное самими британцами разрешение.

"Представители российского СМИ имеют изданное британскими властями официальное разрешение на осуществление журналистской деятельности. Они профессионально выполняли свою работу, не нарушая никаких законов Великобритании", – утверждают они.

Также в посольстве РФ приплели к ситуации ОБСЕ, заявив, что этот случае "откровенного давления на российские СМИ должен стать предметом рассмотрения ОБСЕ".

Напомним, министерство обороны Великобритании сочло журналистов пропагандистского кремлевского телеканала шпионами после того, как они попытались проникнуть на одну из военных баз британских вооруженных сил.