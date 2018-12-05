Трампу выдвинули ультиматум из-за Путина — политолог

5 декабря 2018, 12:06

Тему "трампнаш" для россиян можно забыть навсегда, полагает эксперт.

Политолог сообщил, что Дональду Трампу выдвинули ультиматум из-за планов встретиться с Владимиром Путиным
Дональду Трампу выдвинули ультиматум из-за планов встретиться с Владимиром Путиным, сообщил политолог / Reuters

Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский сообщил, что президенту США Дональду Трампу американское военно-политическое руководство выдвинуло ультиматум из-за запланированной встречи с главой РФ Владимиром Путиным, и он капитулировал.

Глава Штатов никогда не встретится с российским коллегой, позитивная новость для Украины — про тему "трампнаш" (для россиян — Ред.) можно забыть навсегда, поделился мнением эксперт в блоге на Обозревателе.

"Трамп, когда ехал на саммит ("Большой двадцатки", G20 — Ред.) в Аргентину, повторял, что нужно встретиться с Путиным. Мол, это своевременная встреча. Но уже через 20 минут из самолета последовал твит об отказе", — отметил автор.

По его словам, "практически все ведущие члены кабинета (кабинета президента США — Ред.) предъявили Трампу ультиматум: если он пойдет на эту встречу — будут неприятные последствия".

Читайте такжеТрамп дал "пощечину" дипломатии России — эксперт"Трамп практически капитулировал перед американским военно-политическим истеблишментом, позиции которого по отношению к Украине всегда были достаточно определенными", — добавил Пионтковский.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся в столице Аргентины Буэнос-Айресе во время саммита лидеров стран-членов G20. Позже президент США отменил встречу с российским коллегой из-за агрессии РФ против Украины в Керченском проливе.

Напомним, 16 июля в столице Финляндии Хельсинки Трамп и Путин провели свою первую встречу тет-а-тет вне крупных международных саммитов, в частности, они говорили о ситуации в Украине и в Сирии.

Справка. 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.

В так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности России по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу".В плен попали десятки украинских моряков, некоторые из них были ранены. Украинская армия была приведена в состояние полной боевой готовности. СНБО рекомендовал Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток. Президент подписал указ о вводе в стране военного положения. Позже Рада одобрила введение в Украине военного положения.

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Россия встреча G20 Дональд Трамп Владимир Путин Андрей Пионтковский
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