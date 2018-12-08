В Литве оценили вероятность усиления присутствия кораблей НАТО в Черном и Азовском морях

НАТО может увеличить присутствие в Черном и Азовском морях / Думская

В Черном и Азовском море можно усилить международное присутствие за счет кораблей стран-членов Организации Североатлантического договора (НАТО), заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс во время дискуссии "Украинский путь в НАТО: достижения и будущие перспективы".

Отвечая на вопрос о вероятности присутствия в Черном и Азовском морях кораблей стран НАТО он отметил: "Я верю, что это более чем возможно и осуществимо, и я знаю, что некоторые страны действительно рассматривают (возможность) сделать это. Большое международное присутствие в Черном море позволит иметь большую уверенность, и это отчасти то, что мы хотим увидеть".

Линкявичюс также оценил вероятность усиления международного присутствия в Азовском море, сообщает УНИАН.

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"Также в Азовском море, но это сложнее, но все же также возможно. Мы должны узнать, что происходит, потому что было блокирование, и теперь, как я понимаю, блокируется частично. Опять транзит проходит выборочно. Это должно быть свободное прохождение, и прежде всего, существует договор от 2003 года между Россией и Украиной, и он должен работать. Если русские хотят не забывать о соглашении Монтре относительно Босфора, которое действенная, тогда почему они пытаются забыть об этом соглашении, которое не работает", - добавил он.

Накануне Линкявичюс заявил о том, что президент РФ Владимир Путин в 2008 году назвал Украину "ошибкой истории".

Ранее президент Петр Порошенко предложил странам-членам НАТО направить несколько кораблей в акваторию Черного моря для сдерживания агрессии РФ в регионе.