Белорус рассказал, как стал героем фейка на росТВ

Виталий Юрченко / nn.by

Минчанин Виталий Юрченко рассказал историю о том, как стал героем фейка о разочаровании последствиями майдана, показанного на росТВ.

По его словам, он работал аналитиком в белорусской компании, выступающей посредником между телеканалами и операторами и поступил заказ от Первого канала России снять семью или человека в Кривом Роге в Украине, который бы пожаловался на отсутствие газа и дорогое отопление.

Однако выяснилось, что в материале из Кривого Рога был плохой звук, поэтому приняли решение переснять сюжет с текстом, озвученном в Кривом Роге. При этом Юрченко предложили сняться в качестве героя.

"Было принято неправильное решение, вы видите, какие последствия оно имело.

В день эфира трое моих знакомых написали мне, что посмотрели сюжет. Мне кое-как удалось им всё объяснить, хотя и пришлось услышал массу неприятных слов о себе.

Я не имел никакого морального права в этом участвовать. Это противоречит всем моим взглядам. Мне в высшей степени стыдно", - добавил Юрченко в интервью nn.by.

Напомним, "Первый канал" принес извинения за сюжет о годовщине Евромайдана, в котором жителя Беларуси выдали за "замерзшего" украинца.