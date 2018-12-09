Армия Кремля осталась без управляемых "супер-пуль"

Российским солдатам, если что, придется воевать "по старинке" / mil.ru

В России отложили на неопределенные срок разработки по теме управляемых, так называемых "умных" пуль, которые способны после выстрела корректировать свой полет.

"По этому вопросу проведен ряд теоретических исследований. Они показали, что в обозримом будущем адекватно реализовать эту идею не представляется возможным... Пока эта тема отложена на неопределенный срок", - рассказал "Интерфаксу" анонимный источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

Читайте такжеУкраина может в краткие сроки разработать и создать ядерное оружие - дипломатЕще в 2014 году DARPA (Агентство передовых оборонных исследовательских проектов Пентагона) заявило об окончании разработки и успешных испытаниях самонаводящейся пули.

Россия отставать не захотела, и в 2016 году гендиректор российского Фонда перспективных исследований Андрей Григорьев заявил, что ФПИ ведет работу по созданию "перспективного снайперского реактивного комплекса с управляемой пулей". При этом первые экспериментальные образцы российских умных пуль планировалось создать в 2020-х годах.