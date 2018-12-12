В РПЦ потребовали у Константинополя извинений за действия в Украине

В РПЦ считают, что нужно отменить Объединительный собор и извиниться / "Православие"

Представитель РПЦ митрополит Волоколамский Иларион заявил, что Вселенский патриархат должен принести извинения митрополиту Онуфрию за стремление создать в Украине автокефальную церковь.

"Вместо того, чтобы посылать повестки на "объединительный собор" архиереям украинской церкви минуя их канонического предстоятеля, Константинопольскому патриарху следовало бы в Украину "послать посольство просить о мире": извиниться перед блаженнейшим митрополитом Онуфрием, извиниться перед миллионами верующих за причиненную им боль и отказаться от дальнейших действий на украинском направлении. А президенту Украины следовало бы прекратить заниматься не своим делом", - цитирует священнослужителя портал Иисус.

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Иларион назвал планы по проведению Объединительного собора "авантюрой" и заявил, что действия Константинополя оттолкнут миллионы верующих УПЦ МП.

"Впервые в истории автокефалия навязывается при помощи грубой силы, с использованием недопустимых для цивилизованного мира методов воздействия и давления. Священнослужителей в массовом порядке вызывают на допросы в спецслужбы, архиереев подвергают унизительным обыскам, у крупнейших монастырей грозят отнять собственность и выгнать монахов на улицу", - заявил он.

Ранее глава РПЦ патриарх Кирилл заявил о том, что создание в Украине независимой православной церкви является недопустимым.

Напомним, Синод УПЦ МП "не благословил" участие своих верующих и духовенства в Объединительном соборе.