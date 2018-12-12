В Конгрессе США принята резолюция по агрессии в Керченском проливе: РФ выдвинуты требования по Украине

В Конгрессе одобрили резолюцию по агрессии России против Украины на море / Фото: Facebook/Embassy of Ukraine in the USA

В США Палата представителей Конгресса страны единогласно приняла двухпартийную резолюцию, которой осудила военную агрессию Российской Федерации против Украины в Керченском проливе.

В документе РФ призвали немедленно вернуть Украине захваченные суда и их экипажи, прекратить нарушать суверенитет страны и препятствовать украинскому судоходству через Керченский пролив, сообщило посольство Украины в США на своей странице в Facebook.

"В резолюции подтверждается приверженность США оказывать украинскому народу политическую, экономическую помощь и помощь в вопросах безопасности, необходимую для обеспечения его независимости, демократического развития и процветания", — отмечается в сообщении.

Читайте также"Подарок Путина Порошенко": эксперт спрогнозировал судьбу захваченных РФ украинских моряковПо данным посольства, в резолюции также есть призыв к президенту США Дональду Трампу и к союзникам и партнерам страны заставить Россию ответить за продолжающуюся агрессию против украинского государства. Напомним, 25 ноября во время планового перехода из порта Одессы в мариупольский порт российский пограничный корабль протаранил буксир ВМС Украины. В результате атаки, в частности, был поврежден главный двигатель украинского судна.

В так называемом пограничном управлении Федеральной службы безопасности России по захваченному Крыму утверждали, что три украинских корабля "нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали".

Потом стало известно, что российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля — бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу".

В плен попали десятки украинских моряков, некоторые из них были ранены. Украинская армия была приведена в состояние полной боевой готовности. СНБО рекомендовал президенту Петру Порошенко ввести военное положение на 60 суток. Позже глава государства подписал указ о вводе в стране военного положения. Рада одобрила закон о введении в Украине военного положения, президент его уже подписал.