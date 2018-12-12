Из упраздненного в Европе "русского экзархата" попросились "под крыло" РПЦ

Богослужение "русского экзархата" / "Фома"

Управляющий Архиепископии русских православных церквей в Западной Европе (т.н. "русского экзархата") Иоанн, ранее официально упраздненного решением Вселенского патриархата, обратился к главе РПЦ патриарху Кириллу с просьбой перехода под юрисдикцию Московского патриархата.

"Моя главная пастырская забота - сохранить единство, целостность и специфику этой архиепископии, которая сыграла важную роль в сохранении […] духовной традиции Русской церкви в сложный исторический период в Западной Европе. Мы хотим просить вас о каноническом признании вышеупомянутой архиепископии, которое позволило бы обеспечить непрерывность наследования и миссии", − цитирует письмо Иоанна Кириллу новостное агентство "Интерфакс".

Также из письма стало известно, что архиепископ Иоанн 30 ноября провел рабочую встречу с руководителем синодального Отдела внешних церковных связей митрополитом Иларионом, с которым также обсудил имеющиеся в приходах "русского экзархата" проблемы.

Напомним, ранее сообщалось о том, что упраздненный Константинополем "русский экзархат" отказался от самороспуска.