Путин балансирует на лезвии ножа: политолог спрогнозировал ответ РФ на санкции против Северного потока-2

14 декабря 2018, 05:01

По словам эксперта, у Москвы никакой другой стратегии, кроме эскалации, нет и быть не может.

Путин
Президент РФ Владимир Путин / Reuters

В ответ на одобренные США резолюции, одной из которых вводятся санкции против Северного потока-2, президент РФ Владимир Путин пойдет на обострение ситуации.

Такое мнение выразил российский политолог Дмитрий Орешкин в комментарии "Апострофу".

"Я сильно опасаюсь, что санкции против Северного потока-2 вызовут ответную реакцию Кремля. А реагировать он может только одним способом: бряцать оружием. Но это может привести к тому, что где-нибудь когда-нибудь оружие выстрелит. Думаю, скоро достроить Северный поток-2 вряд ли удастся. Мне кажется, эта история будет продолжаться еще несколько лет. США не имеют каких-то особых экономических интересов в России, и они, во-первых, смелее принимают резолюции и, во-вторых используют их как подвешенный дамоклов меч для достижения других – в основном, геостратегических, интересов, касающихся России", - говорит Орешкин.

Читайте такжеВ США назвали самый сильный страх ПутинаПо словам эксперта, стратегия, которую выбрал Путин, ведет ко все большему обострению ситуации.

"Есть идея запугать Европу балансированием на лезвии ножа, потому что Европа - "буржуазная, трусливая", а мы - крутые и не боимся попасть в рай. Поэтому, я думаю, что продолжением этой истории будет дальнейшее нагнетание военной обстановки, дальнейшие попытки выдавить Украину из Азовского моря. У Владимира Путина никакой другой стратегии, кроме эскалации, нет и быть не может. Поэтому он будет становится все более опасным, для Украины в первую очередь", - заключил Орешкин.

Напомним, глава Минобороны Степан Полторак в эфире телеканала "Украина" заявил, что Россия приблизила ракетные комплексы "Искандер" к границе Украины.

"Южный округ Российской Федерации имеет бригаду ракет "Искандер", которая расположена в районе Краснодара. За последний месяц они перебросили дивизион на границу с Украиной, 50 км. Если бы он находился на старом месте, где он был до этого, он бы не доставал до Киева. Сегодня он перекрывает даже Киев. Это угроза", - сказал Полторак.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
1
Россия США Владимир Путин Северный поток-2 Дмитрий Орешкин
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
06:50
Салаты на Новый год 2019: салат с кальмарами, лучшие рецепты
06:40
Карьерное падение и прогрессирующий алкоголизм: астролог предостерег Луценко
06:20
Ссоры, конфликты и крах надежд: астрологи назвали самые опасные даты декабря-2018 Видео
06:02
Ученые и медики обнаружили новую пользу для здоровья от секса
05:37
Эксперт сказал, в каком статусе Донбасс должен вернуться в Украину Видео
05:01
Путин балансирует на лезвии ножа: политолог спрогнозировал ответ РФ на санкции против Северного потока-2
04:41
Бизнесмен насмерть забил элитную путану и онанировал на труп
04:31
Украинец попытался прорваться в Россию с пулеметом
04:08
Стало известно, можно ли греться глинтвейном в мороз Видео
03:53
Капитан буксира "Яны Капу" отказался сотрудничать с ФСБ - адвокат
03:35
Психолог назвала главное правило женщины Видео
03:07
Эксперт рассказал, чем Путин отличается от Гитлера
02:37
"Венгры играют против себя": аналитик пояснил, грозит ли Закарпатью захват Видео
02:10
На Волыни мальчик-школьник пришел на учебу с пистолетом: опубликовано видео Видео
02:09
Едва удерживает грудь: Надежда Мейхер похвасталась бюстом в откровенном корсете
01:47
В России даже собака Путина мнит себя государством мнение
01:28
В платье с прозрачной сеткой: Вика из "НеАнгелов" покорила фанатов стильным нарядом
01:01
В Украине снег и ветер оставили без электричества много населенных пунктов Видео
00:40
"Умывай е*ало": в Ровно таксисты заставили облить себя зеленкой отказавшегося платить пассажира Видео
00:04
Спортинг – Ворскла 3:0, полтавчан разгромили в Португалии в матче Лиги Европы Фото Видео
13 декабря, четверг
23:40
Метель и гололед: синоптики предупредили об ухудшении погоды Видео
23:10
Дуля под тризубом: на Запорожье судья "отличилась" неприличным жестом во время заседания Фото Видео
22:39
Скандал на Николаевщине: в школу завезли токсичные парты - первоклашки падали в обморок Видео
22:03
Динамо – Яблонец 0:1, киевляне проиграли в последнем матче группы Лиги Европы Фото
21:36
ЕС готов к новым мерам: Саммит Евросоюза принял решение по Азовскому конфликту Видео
21:18
"Устали говорить об усталости от Украины": аналитик пояснил, почему ЕС забывает помогать украинцам Видео
21:15
В УПЦ КП приняли неожиданное решение по кандидатуре на пост главы поместной церкви Видео
20:48
"Преступления против евреев": посол Израиля в шоке от чествования Бандеры на Львовщине Видео
20:14
Европейский союз продлил санкции против России еще на полгода Видео
19:55
Захват украинских моряков: в США назвали условие для встречи Трампа с Путиным Видео
19:26
Политолог оценил вероятность войны НАТО и России в Черном море
19:11
"Любит распродажи по €1": на украинский рынок заходит еще один лоукостер Видео
18:59
"Такая независимость не нужна": сторонник автокефалии из УПЦ МП раскритиковал Томос - СМИ Фото Видео
18:53
Модель Victoria's Secret на пляже показала ухоженные прелести в купальнике: опубликованы горячие фото Фото
18:33
День святого Николая-2018: что хотят в подарок дети и какой презент подойдет для девушки или жены Видео
18:25
Главный пропагандист Путина заступился за "ватную" украинскую журналистку
18:03
Блокирование комиссии Украина — НАТО: в США предупредили Венгрию об агрессии РФ Видео
17:51
Путин перешел "красную линию": Порошенко пообещал дать РФ решительный ответ
17:34
"Идиотское решение": еще в одной области русский язык лишили статуса регионального
17:08
"Сидит в моей голове": Игорь Кондратюк поделился воспоминаниями о Кузьме
17:07
Охранники Кличко жестоко избили журналиста-АТОшника - СМИ
17:05
Кабмин внес в СНБО предложение по новым санкциям из-за российской агрессии Видео
16:31
У Филарета назвали дату получения Томоса главой объединенной украинской церкви Видео
16:28
Бывшая Леонардо ДиКаприо нагло засветила грудь и попу в откровенной фотосессии Фото
16:27
"Лорак, Лобода, Повалий": Кондратюк рассказал, как в "Караоке на Майдане" поступили с песнями украинских гастролеров в РФ Видео
16:24
Порошенко назвал три сильнейших страха России
16:17
Более 350 единиц спецтехники уже полтора суток спасают Киев от снега - КГГА Фото
16:04
В США "Нафтогаз" выиграл суд на получение информации об активах "Газпрома" в Европе Видео
15:53
Раз украинская политика - театр, то почему бы не проголосовать за профессионалов? мнение
15:45
В Украине создадут Госслужбу по этнополитике и свободе совести
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхивМобильная версия
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять