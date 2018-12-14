Путин балансирует на лезвии ножа: политолог спрогнозировал ответ РФ на санкции против Северного потока-2

Президент РФ Владимир Путин / Reuters

В ответ на одобренные США резолюции, одной из которых вводятся санкции против Северного потока-2, президент РФ Владимир Путин пойдет на обострение ситуации.

Такое мнение выразил российский политолог Дмитрий Орешкин в комментарии "Апострофу".

"Я сильно опасаюсь, что санкции против Северного потока-2 вызовут ответную реакцию Кремля. А реагировать он может только одним способом: бряцать оружием. Но это может привести к тому, что где-нибудь когда-нибудь оружие выстрелит. Думаю, скоро достроить Северный поток-2 вряд ли удастся. Мне кажется, эта история будет продолжаться еще несколько лет. США не имеют каких-то особых экономических интересов в России, и они, во-первых, смелее принимают резолюции и, во-вторых используют их как подвешенный дамоклов меч для достижения других – в основном, геостратегических, интересов, касающихся России", - говорит Орешкин.

Читайте такжеВ США назвали самый сильный страх ПутинаПо словам эксперта, стратегия, которую выбрал Путин, ведет ко все большему обострению ситуации.

"Есть идея запугать Европу балансированием на лезвии ножа, потому что Европа - "буржуазная, трусливая", а мы - крутые и не боимся попасть в рай. Поэтому, я думаю, что продолжением этой истории будет дальнейшее нагнетание военной обстановки, дальнейшие попытки выдавить Украину из Азовского моря. У Владимира Путина никакой другой стратегии, кроме эскалации, нет и быть не может. Поэтому он будет становится все более опасным, для Украины в первую очередь", - заключил Орешкин.

Напомним, глава Минобороны Степан Полторак в эфире телеканала "Украина" заявил, что Россия приблизила ракетные комплексы "Искандер" к границе Украины.

"Южный округ Российской Федерации имеет бригаду ракет "Искандер", которая расположена в районе Краснодара. За последний месяц они перебросили дивизион на границу с Украиной, 50 км. Если бы он находился на старом месте, где он был до этого, он бы не доставал до Киева. Сегодня он перекрывает даже Киев. Это угроза", - сказал Полторак.