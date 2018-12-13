Блокирование комиссии Украина — НАТО: в США предупредили Венгрию об агрессии РФ

Венгрию предупредили о российской агрессии / yeniakit.com.tr

Венгрия может оказаться на передовой российской агрессии в случае, "если у Украины не получится", заявил посол США в Будапеште Дэвид Корнштейн.

Таким образом он прокомментировал обострение отношений между Венгрией и Украиной, а также блокирование Будапештом сотрудничества Киева с НАТО, передает Reuters.

Корнштейн подчеркнул, что Венгрия должна "определить приоритеты альянсов", ведь Россия несет новую угрозу Украине и Европе, а также "испытывает Запад". Он указал, что что Венгрия значительно зависит от российской нефти и газа, а также играет с огнем, заигрывая с Владимиром Путиным.

"Мы глубоко убеждены, что для союзников по НАТО лучший способ продвигать реформы в Украине - это разговаривать с Украиной, а не блокировать участие Украины в Альянсе", - отметил американский дипломат в обращении к парламентскому комитету.

Напомним, министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт продолжит блокировать заседание комиссии Украина — НАТО.

Ранее Сийярто пригрозил, что Венгрия будет блокировать для Украины возможность вступить в НАТО до того момента, пока Киев не "восстановит в правах нацменьшинства".