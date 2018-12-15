"Раскольники" и "удавка вокруг шеи": у Кирилла закатили истерику из-за автокефалии УПЦ

15 декабря 2018, 11:40

Тексты всех документов по созданию единой Украинской православной церкви составляются в Константинополе, подчеркнул Александр Волков.

Патриарх Кирилл
Патриарх Кирилл / day.kyiv.ua

После предоставления автокефалии Украинская православная церковь не будет полностью самостоятельной, а останется "на коротком поводке" у Константинополя, заявил пресс-секретарь патриарха Московского Александр Волков.

"Вокруг шеи затягивается удавка, и все эти раскольники теперь будут на очень коротком поводке, они не смогут делать ничего самостоятельно: ни кадровых, ни административных, ни каких-то духовных решений", — сказал он в эфире телеканала НТВ.

Читайте такжеОбъединительный собор: СМИ назвали число митрополитов УПЦ МП

По его словам, тексты всех документов по созданию единой Украинской православной церкви составляются в Константинополе.

"Все бумаги согласуются там, туда даже не допускаются представители раскольнических структур, им просто приносятся готовые документы, которые они теперь должны будут утвердить", — добавил Волков.

Напомним, в Киеве в Софийском соборе проходит Объединительный собор, на котором должны провозгласить создание автокефальной православной церкви в Украине, утвердить ее устав и выбрать предстоятеля.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
РПЦ Кирилл автокефалия Томос
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
13:37
Полузащитник сборной Украины начал переговоры о переходе в итальянский гранд – СМИ
13:22
Объединительный собор в Киеве: все, что известно на данный момент (обновляется) Фото Видео
13:15
"Опохмеляйтесь после пьянки": в Сети высмеяли фейк росСМИ о захвате собора в Виннице Видео
13:00
Собор в Киеве: в полиции рассказали о задержанных мужчинах с оружием Фото Видео
12:58
"Вот такую хочется видеть Настю": Каменских покорила сеть нежным фото Видео
12:37
Объединительный собор: СМИ рассказали, кто возглавит единую церковь Фото Видео
12:25
Экс-министр спрогнозировал судьбу Керченского моста после возврата Крыма Украине Видео
12:20
Украинская певица, которая победила рак, кардинально сменила имидж Фото Видео
11:54
В Виннице неизвестные захватили кафедральный собор УПЦ МП – СМИ Видео
11:47
"Как лошади": Ани Лорак опозорилась странным фото с балетом Видео
11:42
Путин сам заставит действовать Европу жестче мнение
11:40
"Раскольники" и "удавка вокруг шеи": у Кирилла закатили истерику из-за автокефалии УПЦ Видео
11:24
Как загадать желание в День Николая Чудотворца: молитва на желание и что нужно делать Видео
11:14
Объединительный собор: СМИ назвали число митрополитов УПЦ МП Видео
10:51
Новая проблема евробляхеров: журналисты рассказали, почему украинцы массово бросают авто на границе Видео
10:48
Как определить путинского кандидата в президенты Украины? мнение
10:36
Захват украинских моряков: капитан бронекатера "Никополь" назвал себя военнопленным Видео
10:28
"Она "порвала" слушателей": Игорь Кондратюк рассказал, в чем феномен успеха песен Kazka Видео
10:04
Интерес украинцев к выборам не имеет рационального объяснения мнение
09:53
Стали известны новые подробности Объединительного собора в Киеве Видео
09:28
СМИ узнали, когда начнется Объединительный собор Видео
09:24
Девушка дня Instagram: фитнес-тренер с аппетитными формами Марта Мельчарска Фото
09:03
"Похудение" доллара, падение евро: назван курс валют на понедельник Видео
08:38
Журналист объяснил, почему ЕС не ужесточил санкции против России Видео
08:13
"Штирлиц" назвал новые ощутимые потери боевиков "Л/ДНР" Видео
07:48
Каспаров рассказал об "открытии" россиян насчет авантюр Путина Видео
07:24
Взрыв в пятиэтажке в Фастове: СМИ назвали возможную неожиданную причину Фото Видео
07:15
Вихідні та святкові дні-2019: Україна матиме 11 офіційних вихідних Видео
07:02
Ігор Кондратюк: Реінтеграція Донбасу буде жорсткою – або слухай Кіркорова у навушниках, або "до свіданія"
06:50
Новогодние салаты: салат грибная поляна, топ-3 рецептов на Новый год Видео
06:41
Астролог предрек Украине новый Чернобыль
06:30
Стало известно, какие знаки Зодиака владеют суперспособностями
05:50
Успеть до Нового года: астролог рассказал, кому нельзя упустить удачу в декабре-2018 Видео
05:30
К Земле несется "рождественская комета": ученые рассказали, стоит ли ждать конца света Видео
05:09
Топ-5 фактов о сексе, которые должен выучить каждый мужчина
04:25
Ученые установили, сколько должен длиться идеальный секс
04:18
"Ну Регина мужа урвала, огонь!": Влад Топалов похвастался кубиками пресса
04:01
Экс-министр экономики назвал наибольший провал украинских властей в 2018 году
03:31
Радостный день в аду: политолог рассказал, что будет с РФ после смерти Путина
03:03
Эксперт отыскали новую опасность для людей от секс-роботов
02:45
Деньги за молчание: адвокат рассказал о выплатах любовницам Трампа перед выборами в США Видео
02:29
В Киеве демонтируют памятник Суворову
02:16
В чулках и кружевном боди: Глюкоза похвасталась стройной фигурой
01:34
Американский певец Oliver Tree снял в Киеве эпатажный клип Видео
01:02
Трамп определился с кандидатурой главы аппарата Белого дома
00:45
Американские инструкторы обучили тактике украинских морпехов Фото
00:23
Взрыв в жилом доме в Фастове: спасатели нашли тела погибших Видео
00:01
"Тодуров держал всех в заложниках": Супрун отреагировала на скандал с С14 в Институте сердца
14 декабря, пятница
23:42
Архиепископ УПЦ МП назвал Объединительный собор "сатанинским сборищем" Видео
23:18
"Нам надо серьезно задуматься": в Москве заявили о проигрыше Западу в информационной войне Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять