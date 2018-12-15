"Раскольники" и "удавка вокруг шеи": у Кирилла закатили истерику из-за автокефалии УПЦ

Патриарх Кирилл / day.kyiv.ua

После предоставления автокефалии Украинская православная церковь не будет полностью самостоятельной, а останется "на коротком поводке" у Константинополя, заявил пресс-секретарь патриарха Московского Александр Волков.

"Вокруг шеи затягивается удавка, и все эти раскольники теперь будут на очень коротком поводке, они не смогут делать ничего самостоятельно: ни кадровых, ни административных, ни каких-то духовных решений", — сказал он в эфире телеканала НТВ.

Читайте такжеОбъединительный собор: СМИ назвали число митрополитов УПЦ МП

По его словам, тексты всех документов по созданию единой Украинской православной церкви составляются в Константинополе.

"Все бумаги согласуются там, туда даже не допускаются представители раскольнических структур, им просто приносятся готовые документы, которые они теперь должны будут утвердить", — добавил Волков.

Напомним, в Киеве в Софийском соборе проходит Объединительный собор, на котором должны провозгласить создание автокефальной православной церкви в Украине, утвердить ее устав и выбрать предстоятеля.