"Печальная участь": у Кирилла решили, что создание Единой церкви в Украине "ничего не означает"

Патриарх Кирилл / ledn.info

Объединительный собор, состоявшийся в Киеве, на котором был избран глава Единой украинской церкви, является "канонически ничтожным", заявил замглавы отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов.

"Неканоническое собрание лиц, отчасти имеющих, а большей частью - не имеющих законной архиерейской хиротонии под общим руководством мирянина и главы государства, а также приезжего человека, ничего не понимающего на местном языке, избрало неканонического "архиерея" таким же неканоническим предстоятелем. Для нас это событие ровно ничего не означает.

Не понимаю, на что надеялись два архиерея законной Украинской православной церкви, которые на него пришли. Жалко их всех. Печальная участь", - добавил он в комментарии interfax.ru.

Напомним, ранее в УПЦ МП подчеркнули, что принявшие участие в Объединительном соборе иерархи Московского патриархата больше не имеют никакого отношения к УПЦ МП.