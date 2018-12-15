"Раскольники" и "клятвопреступники": у Онуфрия заклеймили иерархов УПЦ МП, участвовавших в Соборе

Синод УПЦ МП / Сайт УПЦ МП

Принявшие участие в Объединительном соборе иерархи Московского патриархата больше не имеют никакого отношения к УПЦ МП.

По словам председателя Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП архиепископа Климента (Вечери), они "создают новую церковь и туда переходят".

"Если бы они были в УПЦ, то на них могли бы распространяться какие-то действия... Мы лишь констатируем, что они перешли в раскол, и сообщим поместные церкви, что в диптихе канонических епископов Украины они больше не значатся", - отметил он в комментарии BBC Украина.

При этом Климент добавил, что должности, которые эти иерархи занимали в УПЦ МП, станут вакантными. "В этом случае люди сами захотели отлучить себя от своей церкви. Нам остается это лишь с грустью констатировать", - подытожил он.

Как отметил глава пресс-службы УПЦ МП Василий Анисимов, двое митрополитов, прибывших на "объединительный собор" в Киеве, клятвопреступниками.

"Очевидно, что они нарушили присягу. Клятвопреступники они, если присутствуют на этом соборе, потому что Архиерейский собор Украинской православной церкви постановил не участвовать в этом соборе и осудил его проведение", — сказал он в комментарии rt.com.

Читайте такжеОбъединительный собор: СМИ рассказали, кто возглавит единую церковь

По его словам, Архиерейский собор и предстоятель УПЦ МП в связи с приездом двух архиереев на Объединительный собор примут "решение о запрете священнослужения".

Напомним, в ходе Объединительного собора епископы избрали главу поместной украинской православной церкви. Им стал предстоятелем стал епископ Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифаний.

Кроме того, стало известно число митрополитов УПЦ МП, которые принимают участие в Объединительном соборе.