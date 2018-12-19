Пригласившая Путина на свадьбу глава МИД Австрии поддержала санкции против России

19 декабря 2018, 22:44

Европейский политик созналась, что ей не понравилось чрезмерное внимание прессы к визиту российского лидера на ее свадьбу.

Путин,Кнайсль
Кнайсль теперь уверяет, что не надеялась на визит Путина на свою свадьбу / Reuters

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль призналась, что пригласила президента России Владимира Путина на свою свадьбу из вежливости и не ожидала, что он примет приглашение.

"Я тогда поступила спонтанно. Это не был какой-то просчитанный шаг. Я тогда хотела, так сказать, поделиться с моими друзьями. И я тогда не рассчитывала, что он примет приглашение",  - цитирует политика телеканал ServusTV.

Журналисты интересовались, пригласила ли она во второй раз Путина на свадьбу, учитывая резонанс, который спровоцировал ее жест. Кнайсль ушла от ответа, посетовав на то, что во второй раз выходить замуж не собирается.

Политик заявила, что ее огорчило освещение визита Путина на ее свадьбу в СМИ, которые уделили этому событию значительное внимание. Она добавила, что количество охранников Путина – это не свидетельство повышенных мер безопасности на ее свадьбе, а нормальная практика при государственных визитах.

Кнайсль рассказала, что на свадьбе успела поговорить с главой Кремля наедине.

"У меня нет проблем с тем, чтобы, так сказать, эту частную беседу, которую мы имели, отделять от других вещей", - отметила она.

Глава МИД Австрии констатировала, что не видит оснований для отмены антироссийских санкций.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль произнес тост на немецком языке, подарил новобрачным картину, старинную масловыжималку и тульский самовар, а также выступление Кубанского казачьего хора, после чего отбыл в Берлин, на встречу с Ангелой Меркель.

Ранее западные СМИ писали, что визит Владимира Путина на свадьбу Карин Кнайсль будет уникальным, поскольку может стать символичным возрождением свадебной традиции императоров.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
свадьба Австрия Владимир Путин санкции против России Карин Кнайсль
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
22:44
Пригласившая Путина на свадьбу глава МИД Австрии поддержала санкции против России
22:17
У берегов Турции тонет судно с грузом крымской соды Фото
22:16
Число погибших мирных жителей на Донбассе снизилось вдвое - ОБСЕ
21:53
ЕС пригрозил лишить Украину безвиза: опубликован список требований
21:35
В России миллиардер из партии Путина совершил самоубийство
21:14
Зимнее солнцестояние 2018: в чем особенность и что делать в этот день Видео
20:44
В США намерены снять санкции с компаний российского олигарха Дерипаски
20:41
В сеть утек ролик Red Dead Redemption 2 на ПК Видео
20:23
Отравители Скрипалей и "фабрика троллей": США ввели новые санкции против РФ
19:58
Смертельное столкновение микроавтобусов под Херсоном: пятеро погибших Фото
19:55
Яценюк, Петренко и Йованович открыли Межрегиональный правовой клуб в Киеве
19:53
Официально: США полностью выводят свои войска из Сирии
19:40
Как зажигают главную новогоднюю елку Украины 2019: онлайн-трансляция Видео
19:27
Российский военный из ЛНР погиб в украинской тюрьме
19:25
"Друзья для всех, но вам бойкот": Белорусская церковь запретила своим православным знаться с ПЦУ Видео
19:05
Морозы и слякоть: синоптики рассказали о погоде на новогодние праздники 2019 в Украине Видео
18:59
Модель и звезда Instagram бесстыже выставила прелести в откровенном купальнике: опубликованы фото Фото
18:16
В Украине начали подготовку к перерегистрации всех религиозных организаций - СМИ
17:53
Украина пригрозила уничтожить Крымский мост с помощью новейших ракет
17:27
Трамп приказал вывести войска США из Сирии - СМИ
16:56
Лорак, Петросян, Шнуров: самые громкие разводы знаменитостей 2018 года Видео
16:47
Сексапильная модель из ЮАР "завела" фанатов своими голыми фото на тропическом острове Фото
16:40
В РФ прокомментировали новые планы Украины прорваться через Керченский пролив
16:23
Дело "Евроблях": Кабмин опубликовал временный порядок "растаможки" автомобилей
16:00
Сподвижник Порошенко ушел в отставку с поста аудитора НАБУ
15:55
Порошенко заявил, что в его работе "нет ничего сложного" и посетовал на свою седину
15:46
Ученые предупредили о метеоударе в январе Видео
15:35
"Поступил подло": Ани Лорак разоткровенничалась о личном Фото Видео
15:20
"Митрополит церкви Святого Джавелина": в ПЦУ под аплодисменты прихожан перешел еще один "московский" митрополит Видео
15:15
Турчинов пригласил ОБСЕ прокатиться через Керченский пролив на украинских кораблях
15:03
Эксперт сказал, куда Украина направит деньги от МВФ Видео
14:56
Еврокомиссия нашла множество нарушений Украиной соглашения о "безвизе"
14:44
"Прекрасная Снегурочка": Вера Брежнева появилась в сказочном образе на премьере в Москве Видео
14:43
Имевшая секс с Трампом порнозвезда бесстыдно показала прелести в фотосессии для Playboy
14:30
"Вы голову моете вообще?": Анастасию Волочкову обвинили в неряшливости
14:20
"Надо остановить ползучее кремлевское болото": Бурбак назвал цель менеджеров Фирташа-Медведчука
14:18
СМИ узнали о планах соратников Порошенко по новогоднему корпоративу
14:14
"Они меня осуждают": экс-"ВИА Гра" рассказала о романе с Меладзе
14:04
"Бизнес, который меняет страну": объявлены победители национального конкурса лучших проектов по КСО новости компании
14:00
Начался чат с Лилией Шевцовой
13:57
Подервянский назвал необычную причину захвата Путиным Крыма Видео
13:55
Население Украины значительно сократилось
13:41
Чат с дипломатом Богданом Яременко
13:36
Англичанин заплатил 25 тыс. долларов за право назвать слепое существо, прячущее голову в песок, Трампом Видео
13:35
"Иуда, тебя ждет сук": Митрополит-"бунтарь" Симеон рассказал об оскорблениях со стороны УПЦ МП
13:32
Стало известно, кто возглавил "Манчестер Юнайтед" Видео
13:11
"Плевать, что думают живущие там люди": Игорь Кондратюк рассказал, почему жесткая реинтеграция Донбасса неизбежна
13:05
Официально: Ани Лорак разводится с мужем Видео
12:56
Перекрыто движение транспорта: в Киеве сегодня открывают главную елку Украины Видео
12:42
Forbes назвал самых богатых звезд шоу-бизнеса 2018 года
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять