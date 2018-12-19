Пригласившая Путина на свадьбу глава МИД Австрии поддержала санкции против России

Кнайсль теперь уверяет, что не надеялась на визит Путина на свою свадьбу / Reuters

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль призналась, что пригласила президента России Владимира Путина на свою свадьбу из вежливости и не ожидала, что он примет приглашение.

"Я тогда поступила спонтанно. Это не был какой-то просчитанный шаг. Я тогда хотела, так сказать, поделиться с моими друзьями. И я тогда не рассчитывала, что он примет приглашение", - цитирует политика телеканал ServusTV.

Журналисты интересовались, пригласила ли она во второй раз Путина на свадьбу, учитывая резонанс, который спровоцировал ее жест. Кнайсль ушла от ответа, посетовав на то, что во второй раз выходить замуж не собирается.

Политик заявила, что ее огорчило освещение визита Путина на ее свадьбу в СМИ, которые уделили этому событию значительное внимание. Она добавила, что количество охранников Путина – это не свидетельство повышенных мер безопасности на ее свадьбе, а нормальная практика при государственных визитах.

Кнайсль рассказала, что на свадьбе успела поговорить с главой Кремля наедине.

"У меня нет проблем с тем, чтобы, так сказать, эту частную беседу, которую мы имели, отделять от других вещей", - отметила она.

Глава МИД Австрии констатировала, что не видит оснований для отмены антироссийских санкций.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль произнес тост на немецком языке, подарил новобрачным картину, старинную масловыжималку и тульский самовар, а также выступление Кубанского казачьего хора, после чего отбыл в Берлин, на встречу с Ангелой Меркель.

Ранее западные СМИ писали, что визит Владимира Путина на свадьбу Карин Кнайсль будет уникальным, поскольку может стать символичным возрождением свадебной традиции императоров.