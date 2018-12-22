"Нового мавзолея не будет": политолог спрогнозировала будущее России после Путина

​​​Политолог считает, что после Путина в России продолжится самодержавие со всеми вытекающими последствиями / Reuters

Российский политолог, доктор исторических наук, исследователь Chatham House Лилия Шевцова высказала мнение, что вопрос "кто после Путина" сейчас крайне популярен, в том числе в России.

Во время чата в Главреде она предположила, что преемником Путина может стать "непредсказуемый персонаж".

"Скорее всего, тот, кто будет ближе к силовым ресурсам либо станет компромиссной фигурой для тех, кто ближе к этим ресурсам. Правда, пока Путин вполне контролирует свое окружение. И в его интересах обеспечить переход к преемнику, который бы не уничтожил его наследие", - отметила политический аналитик.

По словам Шевцовой, несмотря на то, что 61% россиян считает Путина ответственным за проблемы в России, а 70% населения России хотят перемен, альтернативу нынешнему главе Кремля граждане РФ не видят.

"Но после ухода Владимира Путина – политического или биологического – новая власть попытается сделать то, что делали при транзите все российские лидеры: укрепить себя через возложение вины за все на предшественника", - подчеркнула политолог.

Шевцова убеждена, что культа личности Путина в России нет и не будет, поэтому особого почитания в будущем российский лидер не получит.

"Хочу вас уверить, что классического культа личности Путина в России сегодня нет. Есть такой маленький "культик". И то скорее искусственный и взращенный на лицемерии. Сам Путин, скорее всего, понимает, что он царь не "настоящий". Так что нового мавзолея не будет. Скорее всего, путинский преемник начнет танцевать на могиле своего предшественника. Это – традиция самодержавной власти", - подытожила спикер.

Напомним, ранее Шевцова спрогнозировала судьбу отношений между Украиной и РФ.