"Нового мавзолея не будет": политолог спрогнозировала будущее России после Путина

Эксперт полагает, что преемник российского лидера не будет чтить его память.
Российский политолог, доктор исторических наук, исследователь Chatham House Лилия Шевцова высказала мнение, что вопрос "кто после Путина" сейчас крайне популярен, в том числе в России.
Во время чата в Главреде она предположила, что преемником Путина может стать "непредсказуемый персонаж".
"Скорее всего, тот, кто будет ближе к силовым ресурсам либо станет компромиссной фигурой для тех, кто ближе к этим ресурсам. Правда, пока Путин вполне контролирует свое окружение. И в его интересах обеспечить переход к преемнику, который бы не уничтожил его наследие", - отметила политический аналитик.
По словам Шевцовой, несмотря на то, что 61% россиян считает Путина ответственным за проблемы в России, а 70% населения России хотят перемен, альтернативу нынешнему главе Кремля граждане РФ не видят.
"Но после ухода Владимира Путина – политического или биологического – новая власть попытается сделать то, что делали при транзите все российские лидеры: укрепить себя через возложение вины за все на предшественника", - подчеркнула политолог.
Шевцова убеждена, что культа личности Путина в России нет и не будет, поэтому особого почитания в будущем российский лидер не получит.
"Хочу вас уверить, что классического культа личности Путина в России сегодня нет. Есть такой маленький "культик". И то скорее искусственный и взращенный на лицемерии. Сам Путин, скорее всего, понимает, что он царь не "настоящий". Так что нового мавзолея не будет. Скорее всего, путинский преемник начнет танцевать на могиле своего предшественника. Это – традиция самодержавной власти", - подытожила спикер.
Напомним, ранее Шевцова спрогнозировала судьбу отношений между Украиной и РФ.